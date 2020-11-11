Специалист рассказал, почему смартфон перестает заряжаться

Ежедневно зарядный разъем подвергается воздействию и может окислиться или расшататься.

Смартфон заряжается при участии нескольких устройств – зарядки, кабеля, разъема аппарата с одной стороны и контроллера заряда с другой. На каждом этапе этой цепи могут возникнуть неприятности, препятствующие зарядке, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

Во-первых, телефон может перестать заряжаться из-за проблем с блоком питания. Причиной этого могут быть, к примеру, низкокачественные комплектующие, которые были применены в производстве. Проверить исправность зарядного устройства очень просто: нужно подключить другое устройство и посмотреть - заряжается ли оно", - отмечает он.

Низкая цена и плохие технические характеристики могут сказаться на работе кабеля – дешевые варианты обычно тонкие. Это может понизить вольтамперные характеристики на входе смартфона, даже если с зарядным блоком проблем нет. Если кабель порван или надорван рядом с разъемом, последствия и вовсе могут быть необратимы для устройства.

Сам по себе зарядный разъем – самое уязвимое место для поломки: ежедневно он подвергается воздействию и может окислиться или расшататься.

Обычно нескольких энергичных "вынул-вставил" на разъеме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью. Старайтесь аккуратно вставлять концевой разъем зарядного кабеля в соответствующий входной разъем на смартфоне – советует Черток.

Современные аккумуляторы обычно не доставляют проблем - они могут выдержать более 500 циклов заряда, а этого вполне достаточно на несколько лет работы. Но и они рано или поздно ломаются.

Если вы заметили, что для зарядки телефона требуется все больше времени, а сама зарядка требуется все чаще или аппарат стал сильно нагреваться в процессе заряда – значит, есть вероятность, что телефон скоро перестанет заражаться вообще, - заключил Черток.

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