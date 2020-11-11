Расширился перечень награждаемых орденом "Еңбек Даңқы"
Кавалеры ордена "Еңбек Даңқы" трех степеней приравниваются по статусу к лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Epi".
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 9 ноября подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград", передает zakon.kz.
В частности, изменения затронули награждения орденом "Еңбек Даңқы" (Трудовая слава).
Орденом "Еңбек Даңқы" награждаются работники промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других отраслей за плодотворный труд на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также за высокие показатели в соответствующих отраслях, - говорится в новом законе.
Ранее орденом "Еңбек Даңқы" награждались рабочие и труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.
Орден "Еңбек Даңқы" состоит из трех степеней:
"Еңбек Даңқы" I степени;
"Еңбек Даңқы" II степени;
"Еңбек Даңқы" IIІ степени.
Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: IIІ степенью, II степенью и I степенью.
Кавалеры ордена "Еңбек Даңқы" трех степеней приравниваются по статусу к лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Epi".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!