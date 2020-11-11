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Расширился перечень награждаемых орденом "Еңбек Даңқы"

Кавалеры ордена "Еңбек Даңқы" трех степеней приравниваются по статусу к лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Epi".

Фото : ok.ru11 ноября 2020, 09:32

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 9 ноября подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград", передает zakon.kz.

В частности, изменения затронули награждения орденом "Еңбек Даңқы" (Трудовая слава).

Орденом "Еңбек Даңқы" награждаются работники промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других отраслей за плодотворный труд на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также за высокие показатели в соответствующих отраслях, - говорится в новом законе.

Ранее орденом "Еңбек Даңқы" награждались рабочие и труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.

Орден "Еңбек Даңқы" состоит из трех степеней:
"Еңбек Даңқы" I степени;
"Еңбек Даңқы" II степени;
"Еңбек Даңқы" IIІ степени.

Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: IIІ степенью, II степенью и I степенью.

Кавалеры ордена "Еңбек Даңқы" трех степеней приравниваются по статусу к лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Epi".


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