Сколько казахстанцам нужно дней, чтобы заработать на новый iPhone

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Филиппинам.

Аналитики Picodi сравнили цены на iPhone 12 Pro (128 GB) со средней зарплатой в нескольких десятках стран и посчитали, сколько нужно трудиться жителям того или иного государства, чтобы заработать на новый флагман от Apple, передает zakon.kz.

В Казахстане iPhone 12 Pro в версии 128 GB стоит 619 990 тенге. При этом в коробке с новым флагманом покупатели больше не найдут ни зарядного устройства, ни наушников.

По данным Комитета по статистике средняя зарплата в нашей стране составляет 212 894 тенге (174 565,2 тенге после вычета налогов). Получается, что среднестатистический казахстанец должен отработать 74,6 дня, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (и при этом ничего не есть). По сравнению с прошлогодним индексом айфона показатели Казахстана улучшились на два дня.

Высокий уровень доходов в Швейцарии, США и Австралии позволяет заработать на новый iPhone за 4,4 , 6,1 и 6,6 дня соответственно.

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Филиппинам: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 88,2 дня. В Германии и Франции новый гаджет равнозначен по стоимости 9,7 и 10,5 рабочего дня, а в России - 47,5.

Индекс iPhone 2020 был рассчитан на основе официальных цен iPhone 12 Pro (с памятью 128 GB), указанных в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране. Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячная зарплата была поделена на 21 - среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делился на пять.

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