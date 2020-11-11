Как один фермер поддерживает село в СКО

Сегодня семейный бизнес располагает 3 тысячами гектаров посевных площадей, четырьмя пастбищами, здесь содержится 900 голов КРС

Пару десятков лет назад КХ "Кусумус" обанкротилось и не имело перспектив. Но сегодня благодаря поддержке государства предприятие обеспечивает стабильным заработком 40 сельчан и помогает родному селу.

Тажиден Кабдрахманов занимается животноводством и земледелием в Акжарском районе более 30 лет. 800 гектаров посевных площадей приносили стабильный доход. Но в конце 90-х цены на пшеницу резко упали, и преуспевающий фермер вмиг обанкротился: платить работникам было нечего, все имущество было отдано за долги. Чтобы прокормить семью, он сутками работал водителем.

Я узнал, что Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выдает льготные кредиты, - вспоминает Тажиден Кабдрахманов. - Первый кредит в размере 260 тысяч тенге получил в 2008 году, это были большие деньги. К своим трем прикупил еще четыре коровы, рассчитался. Потом обращался за финансированием неоднократно. Благодаря кредитованию купил племенных коров, построил новую животноводческую ферму. Бизнес помог и дом купить, и детям образование дать.

Очередной кредит в 10 миллионов тенге, полученный в 2018 году в рамках Программы развития продуктивной занятости "Еңбек", помог обновить сельхозтехнику. Суммарное финансирование, полученное в Фонде, составило 53 миллиона тенге.

Сегодня семейный бизнес располагает 3 тысячами гектаров посевных площадей, четырьмя пастбищами, здесь содержится 900 голов КРС. Есть возможность помогать местной школе, дому культуры, силами хозяйства прокладывается водопровод, строятся дома для приезжающих.

Это хозяйство является одним из наших успешных клиентов. В этом году филиалом одобрены проекты 690 североказахстанцев на сумму 3,2 млрд тенге, - отметил директор Северо-Казахстанского филиала Фонда Аблай Нуркенов. – Финансирование на льготных условиях продолжается.

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