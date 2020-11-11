В массовой драке погиб сын активиста Дулата Агадила

Он скончался до приезда медиков.

В Нур-Султане произошла массовая драка, в результате которой погиб сын покойного гражданского активиста Дулата Агадила, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы столичного ДП, 10 ноября в 22.56 часов на канал 102 поступило сообщение о массовой драке по ул. Болашак, в мкр-не Коктал.

По приезду сотрудников полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку. В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них 17–летнему Ж. Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 ч. 2 (убийство) и 293 ч. 3 (хулиганство) Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - сказано в распространенном сообщении.

Есть задержанные. Проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта.

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого.

Гражданский активист Дулат Агадил скончался в феврале текущего года в следственном изоляторе. Он был задержан за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания, уклонение от следственных действий. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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