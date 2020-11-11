Курс доллара продолжает снижаться

Доллар подешевел еще на 1,61 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 427,39 тенге, снизившись на 1,61 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 427-428,5 тенге, евро - 506-509 тенге, рос. рубль - 5,57-5,63 тенге.

Напомним, с понедельника курс доллара постепенно снижается.

Между тем цена нефти Brent на торгах превысила $44 впервые с начала сентября.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 3,82% - до $44,02 за баррель.

По состоянию на 4:05 нефть марки Brent замедлила рост и торговалась уже на уровне $43,99 за баррель (+3,75%).

Нефть сорта WTI растет на 3,64%, до $42,1 за баррель.

К настоящему времени цены на нефть продолжили рост.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,18%, составив $41,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 1,12% — до $44,10 за баррель.

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