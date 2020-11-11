Курс доллара продолжает снижаться
Доллар подешевел еще на 1,61 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 427,39 тенге, снизившись на 1,61 тенге, передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 427-428,5 тенге, евро - 506-509 тенге, рос. рубль - 5,57-5,63 тенге.
Напомним, с понедельника курс доллара постепенно снижается.
Между тем цена нефти Brent на торгах превысила $44 впервые с начала сентября.
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 3,82% - до $44,02 за баррель.
По состоянию на 4:05 нефть марки Brent замедлила рост и торговалась уже на уровне $43,99 за баррель (+3,75%).
Нефть сорта WTI растет на 3,64%, до $42,1 за баррель.
К настоящему времени цены на нефть продолжили рост.
Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,18%, составив $41,85 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 1,12% — до $44,10 за баррель.
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