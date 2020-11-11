В Казахстане разрешат рекламировать отечественные алкогольные напитки

Это увеличит долю отечественной продукции на рынке, отметила министр.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили поправки в проект закона по вопросам информации, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила министр информации и общественного развития Аида Балаева, изменения направлены на решение двух основных задач, одна из которых - усиление контроля и ответственности. Для этого предлагается определить уполномоченный орган в области доступа к информации и его компетенцию. В каждом госоргане будет создано уполномоченное подразделение либо назначен сотрудник ответственный за эту область.

Вторая задача - расширение сферы применения закона. В частности, предлагается организации государственного сектора и других, выполняющих государственные функции, отнести к обладателям информации, обязать их размещать открытые данные, - сказала Аида Балаева.

Кроме того, законопроект включает ряд поправок по повышению конкурентоспособности отечественных СМИ. Одна из них - создание единой системы государственной информационной политики.

Для этого отраслевому ведомству будут предоставлены полномочия по определению единого порядка размещения государственного информационного заказа на республиканском и региональном уровне. Законодательно закрепляется статус республиканской и региональной комиссий по формированию государственной информационной политики. В ее состав на паритетных началах будут входить представители НПО, СМИ, госорганов, - отметила министр.

Второе - снятие запрета на рекламу отечественного алкоголя.

С учетом соблюдения баланса интересов массмедиа, предпринимателей, общества и государства, предлагается снять запрет на рекламу товарного знака и названия отечественного пива и вина. Это будет способствовать увеличению доли отечественной продукции на рынке, - пояснила Аида Балаева.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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