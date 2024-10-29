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Бектенов дал поручения двум министерствам по развитию машиностроения

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 12:19 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил увеличить долю отечественной продукции в машиностроении, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Олжас Бектенов на заседании правительства 29 октября, продолжаются случаи приобретения подрядными организациями импортных товаров, скрытых в закупках работ и услуг. Он поручил министерствам промышленности и финансов усилить контроль исполнения подрядчиками требований по увеличению отечественной доли в работах и услугах.

"Необходимо решать вопрос снижения уровня износа оборудования. В машиностроении данный показатель в среднем составляет порядка 40%. Предприятия машиностроения должны быть обеспечены кредитами по льготной ставке для обновления основных фондов и запуска производства новых видов товаров. Поручаю министерствам промышленности, финансов, национальной экономики, холдингу "Байтерек" обеспечить дополнительное финансирование проектов машиностроения в рамках уже одобренных финансово-экономических обоснований", – сказал Олжас Бектенов.

Он напомнил, что одним из крупнейших потребителей продукции отечественных машиностроителей является фонд "Самрук-Казына" и его дочерние организации. По итогам текущего года ожидается увеличение доли местного содержания в закупках холдинга до 82%. Глава правительства поручил до конца 2025 года повысить данный показатель до 89%.

"Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства. Во всем мире идет активное внедрение цифровых технологий, роботизации и автоматизации производственных циклов. Чтобы не отставать от мировых трендов, наши предприятия также должны внедрять новые технологии. Отраслевым государственным органам необходимо обеспечить создание соответствующих условий", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее премьер-министр предложил продвигать экономический патриотизм в производстве машиностроительной продукции.

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