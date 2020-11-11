Алматинцы неохотно переходят от КСК к новым формам управления домом

Сейчас проходят собрания.

До 7 января 2021 года казахстанцы, проживающие в многоквартирных домах, обязаны выбрать одну из новых форм управления жилищем - ОСИ или простое товарищество вместо ныне действующего КСК. Решение принимается только на собрании. Однако алматинцы неохотно приходят на такие собрания. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя Управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев, передает zakon.kz.

Управление проводит активную работу по реализации внесенных поправок в жилищное законодательство.

В городе созданы мобильные группы, на сегодня охвачено разъяснениями порядка 4,5 тыс. многоквартирных жилых домов. Из них на сегодняшний день зарегистрировано 90 ОСИ и 168 домов выбрали в качестве формы управления простые товарищества. Данная работа продолжается, - рассказал Отыншиев.

Для справки напомним, что в Алматы расположено 8,6 тыс. многоквартирных жилых домов, которые обслуживают порядка 870 органов управления (КСК, ПКСК, ПК, ТОО, ИП и другие). То есть львиная доля алматинцев-собственников квартир в многоквартирных домах пока еще не перешла на новые формы управления.

Отчасти такие низкие показатели объясняются продолжающимся карантином.

В связи с введенным ЧП на территории Республики Казахстан, а также введением последующих ограничительных мер на территории города, запрещающих проведение массовых мероприятий, организация собраний была временно приостановлена. В связи с введенным послаблением ограничительных карантинных мер акимами районов города обновлены графики проведения собраний собственников квартир, нежилых помещений.

Есть утвержденный график проведения собраний собственников квартир. Хотелось бы попросить наших жителей Алматы, собственников квартир и жилых помещений активнее принимать участие в собраниях. Наши сотрудники ежедневно участвуют в собраниях собственников, наблюдается низкое количество участников из числа собственников квартир. Поэтому процесс может затянуться. Прошу наших жителей активно принимать участие в содержании и управлении своим домом, - заявил Отыншиев.

О ликвидации КСК, разделе двора и сборах на капремонт дома простыми словами мы рассказали по этой ссылке.

Альберт Ахметов

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