Некоторые таможенные процедуры упростят в Казахстане

В частности, будут оптимизированы по срокам и переведены в бесконтактный формат процедуры по открытию, приостановлению и возобновлению деятельности свободных таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан»", способствующие повышению качества оказания государственных услуг, упрощению таможенных операций и процедур международной торговли, передает корреспондент zakon.kz.

По словам члена Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Альберта Рау, изменения направлены на совершенствование эффективности таможенного администрирования путем улучшения качества предоставляемых государственных услуг таможенными органами.

Основными целями предлагаемого к рассмотрению законопроекта являются сокращение времени совершения таможенных операций, обеспечение качества предоставляемых таможенных услуг, а также дальнейшее развитие информационных систем таможенных органов, - сообщил он.

Депутат напомнил, что еще в 2018 году была запущена информационная система "АСТАНА-1", которая обеспечила выполнение международных обязательств Казахстаном по переходу на 100% электронное таможенное декларирование, а также автоматизацию таможенных процессов.

Исходя из возможностей информационной системы, по принципу "одного окна" законопроектом предусматривается значительное сокращение сроков оказания государственных услуг. Так, выдача предварительных решений по классификации товаров будет пять дней. Зачет (возврат) излишних или ошибочно уплаченных сумм также будет пять дней вместо 10 дней. Оптимизированы по срокам и переведены в бесконтактный формат процедуры по открытию, приостановлению и возобновлению деятельности свободных таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли, - пояснил Рау.

Кроме того, предлагается наделить таможенные органы дополнительными функциями по классификации товаров в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Это связано с перемещением товаров внутри ЕАЭС и возможностями информационной системы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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