Назарбаев дал оценку деятельности АНК в Казахстане

Елбасы подчеркнул, что политика Казахстана отвечает всем принятым международным стандартам.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал оценку деятельности Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

За четверть века ассамблея эволюционировала из результативного консультативно-совещательного органа в общенародный институт со своими парламентскими представителями. Она воплотила в себе все лучшие характеристики универсальной структуры гражданского общества, внесла важный вклад в то, что дружба, мир, спокойствие и доверие стали неотъемлемой частью общественной жизни Казахстана. Именно это было стартовым условием для развития нашей независимости и становления нации, — сказал Назарбаев на заседании Совета АНК.

Данный успех, по его словам, достигнут в первую очередь благодаря всем гражданам нашей страны.

Он напомнил, что были приняты законы, согласно которым любые действия, нарушающие межэтническое, межконфессиональное согласие, являются неконституционными.

Этим самым мы защищаем права всех граждан. Политика Казахстана в этой сфере отвечает всем принятым международным стандартам. Такие организации, как ООН, ОБСЕ неизменно дают высокие оценки нашей модели межэтнических отношений и усилиям по укреплению единства нации и ставят нашу работу в пример другим, — объяснил Первый Президент Казахстана.

Елбасы напомнил, начата программа модернизации общественного сознания под названием "Рухани жангыру", целью которой является изменение сознания, образа мысли, жизни нашего народа в условиях новой реальности.

Это надо глубоко понимать, все мы – старшее поколение, среднее поколение, жили в условиях советской власти, в одной идеологии, с другими психологическими посылами и направлениями. Теперь, жизнь совершенно изменилась, влилось в общество новое поколение, рожденное в годы независимости. Поэтому, надо посмотреть на все это и быть соответствующими времени. В этом и заключается изменение сознание образа мысли и понимания задач будущего, — отметил Нурсултан Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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