Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев назначены заместителями Первого Президента в АНК
Юсуп Келигов и Шерзод Пулатов освобождены от должностей.
Фото : assembly.kz11 ноября 2020, 16:29
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает zakon.kz.
Распоряжениями главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, - сообщается на сайте Акорды.
Келигов Юсуп Хасанович и Пулатов Шерзод Аббозович освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана.
Майя Бекбаева - казахстанская журналистка, телеведущая, редактор и продюсер, директор канала "Kazakh TV".
Закиржан Кузиев - депутат маслихата Алматинской области, член Ассамблеи народа Казахстана.
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