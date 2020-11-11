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Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев назначены заместителями Первого Президента в АНК

Юсуп Келигов и Шерзод Пулатов освобождены от должностей.

Фото : assembly.kz11 ноября 2020, 16:29

Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает zakon.kz.

Распоряжениями главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, - сообщается на сайте Акорды.

Келигов Юсуп Хасанович и Пулатов Шерзод Аббозович освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Майя Бекбаева - казахстанская журналистка, телеведущая, редактор и продюсер, директор канала "Kazakh TV".

Закиржан Кузиев - депутат маслихата Алматинской области, член Ассамблеи народа Казахстана.


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