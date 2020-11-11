Выступавший в андеркарте у Головкина показал необычную тренировку

Это очень сложное упражнение.

Известный казахстанский боксер, обладатель титула чемпиона WBC International Silver во втором среднем весе Али Ахмедов (16-0, 12 КО) продемонстрировал интересное упражнение с мячом, которое он любит выполнять на тренировках в рамках подготовки к следующему бою, передает zakon.kz.

Наш соотечественник сейчас тренируется в США вместе с нашим чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным под руководством Джонатона Бэнкса и тренера по физподготовке Кристофера Камачо.

Ахмедов показал, как умеет работать ногами, одновременно делая различные упражнения с гимнастическим мячом. Выполнение этих задач усложняется резинкой, которая фиксирует ноги боксера в одной и той же позиции.

Фаза боя // Быстрый ответ + вертикальный разрыв, - подписал видео Камачо.

Ранее наставник выложил фото Головкина с такой же резинкой на ногах.

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