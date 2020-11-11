Выступавший в андеркарте у Головкина показал необычную тренировку
Это очень сложное упражнение.
Известный казахстанский боксер, обладатель титула чемпиона WBC International Silver во втором среднем весе Али Ахмедов (16-0, 12 КО) продемонстрировал интересное упражнение с мячом, которое он любит выполнять на тренировках в рамках подготовки к следующему бою, передает zakon.kz.
Наш соотечественник сейчас тренируется в США вместе с нашим чемпионом мира IBF Геннадием Головкиным под руководством Джонатона Бэнкса и тренера по физподготовке Кристофера Камачо.
Ахмедов показал, как умеет работать ногами, одновременно делая различные упражнения с гимнастическим мячом. Выполнение этих задач усложняется резинкой, которая фиксирует ноги боксера в одной и той же позиции.
Фаза боя // Быстрый ответ + вертикальный разрыв, - подписал видео Камачо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@ali_akhmedov_officialpage X #camachostrong ——————————————————————— Fight Phase // Rapid Response + Vertical Rip ——————————————————————— @fightcampconditioning @ali_akhmedov_officialpage @sklz #sklz #conditioning #coaching #training #strengthandconditioning #fighter #boxing #endurance #movement #medicineball @churchillboxing #teamggg #strength #power #speed #coaching #fight #mma #mmatraining #boxingtraining #boxingconditioning #core @jamesc_lockwood @johnathon_banks @bankstrainingcamp @hesterkurt
Ранее наставник выложил фото Головкина с такой же резинкой на ногах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@gggboxing X #camachostrong ——————————————————————— Movement Prep ——————————————————————— @gggboxing #teamggg @churchillboxing @sklz #strengthandconditioning #conditioning #movement #athlete #champion #boxer #fighter #training #coaching #endurance @fightcampconditioning #boxingtraining #sklz #stayhungry @daznboxing @hesterkurt @bankstrainingcamp @johnathon_banks
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!