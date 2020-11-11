Астанчанин вернулся из Шарм-эль-Шейха с коронавирусом

Он прилетел без ПЦР-анализа.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о девятом завозном случае коронавирусной инфекции международным авиарейсом в столицу с начала октября, передает zakon.kz.

Сегодня ночью авиарейсом в Нур-Султан из Шарм-эль-Шейх прибыл 241 авиапассажир, из них 219 со справками ПЦР, 22 гражданина Казахстана - без справок ПЦР, - сообщил он.

22 человека были помещены на 7-дневный карантин для сдачи ПЦР-анализа.

По результатам у одного пассажира выявлена коронавирусная инфекция.

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