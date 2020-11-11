Астанчанин вернулся из Шарм-эль-Шейха с коронавирусом
Он прилетел без ПЦР-анализа.
Фото : акимат Алматы11 ноября 2020, 17:34
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о девятом завозном случае коронавирусной инфекции международным авиарейсом в столицу с начала октября, передает zakon.kz.
Сегодня ночью авиарейсом в Нур-Султан из Шарм-эль-Шейх прибыл 241 авиапассажир, из них 219 со справками ПЦР, 22 гражданина Казахстана - без справок ПЦР, - сообщил он.
22 человека были помещены на 7-дневный карантин для сдачи ПЦР-анализа.
По результатам у одного пассажира выявлена коронавирусная инфекция.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5047392-7d4657a02182156095b9135d5c50e5fd
Сейчас читают