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В Кызылординской области ослабили карантин

Со второй четверти 2020 – 2021 учебного года возобновляется обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Фото : Пресс-служба акима Кызылординской области11 ноября 2020, 18:20

Главный государственный санитарный врач Кызылординской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Исключается пункт о запрете на деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.)

Исключается пункт о запрете на функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

Со второй четверти 2020 – 2021 учебного года возобновляется обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Театрам разрешается собирать в зале до 100 человек (заполняемость не более 50% зала).


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