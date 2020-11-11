Алматинец разорил ломбарды на 110 млн тенге 

Он подделывал документы залогового имущества.

В Алматы мужчина обманул ломбарды на сумму более 110 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Подозреваемый – гражданин И. ранее к уголовной ответственности не привлекался. Однако у него возник преступный умысел, с целью извлечь материальную выгоду путем мошеннической схемы. Он ловко подделывал VIN-код на свой автомобиль Cadillac Escalade и выдавал этот транспорт, как только что ввезенный в страну из другого государства. При этом, платил утилизационный сбор и далее регистрировал автомашину по-новому, на родственников или знакомых. И уже с новым пакетом документов он приходил в очередной ломбард, закладывать автомобиль с правом вождения. Проще говоря, подозреваемый брал крупные суммы в кредит, оставляя в залог де-юре несуществующий джип. По такой схеме мошенник обманул порядка 4 ломбарда на территории города. За ним числится восемь эпизодов. Действия задержанного квалифицированы по ст.190 ч.4 п.2 УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", – сказал заместитель начальника Следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.

В отношении него избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".

Граждан, пострадавших от противоправных действий указанного лица, просят обратиться в полицию .

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