Старший офицер воинской части заложил в ломбард топографические приборы на 30 млн тенге

31 мая Военным судом Шымкентского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего регионального командования "Оңтүстік", которого обвиняют в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, подсудимый, являясь старшим офицером оперативного управления штаба одного из войсковых частей Южного региона, используя свое служебное положение в корыстных целях, заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части, в Ломбард "Д". В результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 30 млн тенге.

Вина подсудимого доказана признательным показанием самого осужденного, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами следственных действий.

Представитель потерпевшего отказался от гражданского иска ввиду восстановления ущерба и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.



Отмечается, что подсудимый признал вину полностью и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.



"Приговором суда подсудимый К. признан виновным по статье 189 части 4) пункта 2) УК с назначением наказания в виде семи лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В соответствии с ч. 1 ст. 49 УК РК осужденный лишен воинского звания – капитан", – рассказали в суде.

При назначении наказания подсудимому суд учел наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния, возврата материальных ценностей, а в виде отягчающих обстоятельств суд признал нарушение воинской присяги.

Приговор не вступил в законную силу.

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