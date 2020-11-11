В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за COVID-19

Ранее в Дании было принято решение уничтожить всех животных из-за того, что они могли заразиться мутировавшей формой коронавирусной инфекции. Это должно было позволить избежать заболевания населения.

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен признал ошибкой принятое в начале ноября решение уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью телеканалу TV2.

По его словам, у правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убить норок за пределами ферм, где выявили зараженных коронавирусом животных.

Ранее в Дании было принято решение уничтожить всех животных из-за того, что они могли заразиться мутировавшей формой коронавирусной инфекции. Это должно было позволить избежать заболевания населения.

Мы допустили ошибки. Я приношу свои извинения. Я беру на себя ответственность за все, что происходит в моем министерстве. По-другому и быть не может. Но это не отменяет того факта, что разведение норки в Дании в условиях коронавируса сопряжено с серьезным риском, - заявил министр.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что министр Йенсен отчитается перед парламентом по этому вопросу. Но правительство в ближайшее время подготовит законопроект, который позволит проводить уничтожение животных.

Дания - крупнейший производитель норкового меха в мире.

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