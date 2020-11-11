Жительница Павлодара потеряла ногу на производстве – но компенсацию получит вряд ли

У нее нет официального трудового договора с автомойкой.

Жительница Павлодара работала на автомойке и лишилась ноги. Пострадавшая намерена призвать к ответу виновников трагедии. Но те предпочитают забыть о происшествии, сообщает zakon.kz.

В деле, где у сторон свои взгляды на случившееся, разбирался Первый канал "Евразия".

В коротком видеоролике - трагедия Валентины. Работницу автомойки прижал автомобиль. Но за рулем находился коллега девушки, которого попросили припарковать машину клиентки. О том, что мойщик в тот момент был пьян, Валентина не знала.

Я стояла, как всегда, спереди, все мы стоим спереди. Едет и едет машина. Обычно, как газ дают, чуть-чуть притормаживают. А в этот раз я не знала, что он не остановится, - рассказывает Валентина Найдина.

Несколько дней девушка провела в реанимации. Хирургам пришлось ампутировать правую ногу выше колена. Жизнеспособность левой конечности – под вопросом. Пока девушка приходила в себя, ее сестра пыталась добиться правды. Но в полиции дело завели только по факту дорожно-транспортного происшествия.

Написала ходатайство о том, чтобы проверили проверку в отношении директора данной автомойки. Мне сказали, что да, конечно, мы примем ваше заявление, но в прокуратуре вам однозначно откажут, потому что нет официального трудового договора, - говорит сестра пострадавшей Кристина Бурба.

Как рассказывает Валентина, она, действительно, все 4 года работала неофициально. Но такие взаимоотношения устраивали обе стороны. Помочь жертве трагического случая бессильны даже трудовые инспекторы.

С 1 января 2020 года указом Президента объявлен мораторий на проведение проверок в малом и микропредпринимательстве. И в связи с этим по обращению пострадавшей провести проверку мы не имеем возможности, - объясняет руководитель отдела областного управления труда Аблай Сабыров.

Коллеги Валентины утверждают, что для нее труд на автомойке был больше развлечением, нежели способом заработать на жизнь.

На подработку приходят, ну, они и в других местах работают. Она же в магазине полы мыла, за бабушкой смотрела. Она как бы развеяться сюда приходила. Не так, чтобы это была постоянная ее работа. Ее не было постоянно.

Такого же мнения придерживается и владелец автомойки, который считает, что вины предприятия в случившемся нет.

Она у нас не работала официально. Она приходила на подработку, и мы не знали, что она заступает на смену. И именно в тот день на работу ее никто не принимал. С утра у нас проходят табель, кто заступает. И ее в данный момент не было, - утверждает директор автомойки Руслан Бейсембаев.

По словам Бейсембаева, мужчина, севший за руль автомобиля клиентки, абсолютно посторонний человек, который к обслуживанию машин не имеет никакого отношения.

Валентина, которая теперь относится к категории людей с ограниченными возможностями, старается не унывать.

За 4 года это 1-й случай на мне. И сейчас мойщики стараются стоять не спереди, а сбоку. Я им показала пример. Своей ногой, своим здоровьем, - считает Валентина Найдина.

У пострадавшей трое детей, ради которых она и не опускает голову, продолжая улыбаться. Но чтобы окончательно перевернуть эта страницу жизни, ей необходимо разобраться с виновниками ее личной трагедии. Теперь уже – в суде.

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