В страшном ДТП в Алматы погиб пассажир Mercedes – водитель скрылся

Очевидцы утверждают, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП на произошло на проспекте Рыскулова между улицами Саина и Шарипова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Mercedes-Benz Е-класса на высокой скорости двигался в восточном направлении по проспекту Рыскулова. Со слов очевидцев, водитель "байговал" с кем-то. С управлением не справился, машина вылетела на разделительную полосу, снеся с десяток секций ограждения.

Пассажир Mercedes погиб, водитель скрылся с места происшествия. Очевидцы утверждают, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Осколки ограждения брызнули в стороны, зацепив несколько проезжающих автомобилей. Сильно пострадал Volvo. Пробиты три колеса, разбита фара.

Чтобы извлечь тело погибшего пассажира, пришлось вызывать сотрудников службы спасения города Алматы.

Фрагменты ограждения усыпали всю дорогу.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалист.

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