Пассажир погиб в страшном ДТП в Алматы
По данным специального корреспондента Zakon.kz, в момент, когда автомобиль подъехал к перекрестку, он стал резко тормозить. Об этом свидетельствует тормозной путь длиной в 50-60 м.
Автомобиль не остановился, проехал перекресток на тормозах. После этого ударился о бордюр, снес на своем пути дорожный знак.
Фото: Zakon.kz
На Большом Алматинском канале автомобиль взлетел, так как он находится по уровню ниже автомобильной дороги.
Фото: Zakon.kz
Транспорт снес ветку, взмыл в воздух и пролетел несколько метров.
Фото: Zakon.kz
Судя по всему, автомобиль сделал кувырок и в итоге упал на крышу, прямо на бетонное ограждение.
Фото: Zakon.kz
По идее, оно должно было не допустить съезда автомобилей с дороги.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП серьезно пострадал водитель Mercedes. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
В момент приезда скорой, он был еще в сознании. Пассажир автомобиля скончался на месте. Прибывшие на место медработники констатировали его смерть.
Фото: Zakon.kz
Как рассказали очевидцы, которые оказались на месте аварии, от водителя исходил запах алкоголя. На заднем сиденье автомобиля обнаружена бутылка алкоголя, колбаса, хлеб и пластиковые стаканчики.
Фото: Zakon.kz
На место происшествия отправилась служба спасения города Алматы, которая извлекла пострадавшего из автомобиля водителя, а также тело погибшего.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, дознаватель и криминалист.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что водитель Mercedes сбил четырех человек в Атбасаре.