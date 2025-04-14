Пассажир погиб в страшном ДТП в Алматы

Утром 14 апреля в Алатауском районе Алматы, микрорайоне Улжан 1, по улице Такежанова в северном направлении на высокой скорости двигался автомобиль Mercedes-Benz E-Класс, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, в момент, когда автомобиль подъехал к перекрестку, он стал резко тормозить. Об этом свидетельствует тормозной путь длиной в 50-60 м.

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Автомобиль не остановился, проехал перекресток на тормозах. После этого ударился о бордюр, снес на своем пути дорожный знак.

Фото: Zakon.kz

На Большом Алматинском канале автомобиль взлетел, так как он находится по уровню ниже автомобильной дороги.

Фото: Zakon.kz

Транспорт снес ветку, взмыл в воздух и пролетел несколько метров.

Фото: Zakon.kz

Судя по всему, автомобиль сделал кувырок и в итоге упал на крышу, прямо на бетонное ограждение.

Фото: Zakon.kz

По идее, оно должно было не допустить съезда автомобилей с дороги.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП серьезно пострадал водитель Mercedes. Его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

В момент приезда скорой, он был еще в сознании. Пассажир автомобиля скончался на месте. Прибывшие на место медработники констатировали его смерть.

Фото: Zakon.kz

Как рассказали очевидцы, которые оказались на месте аварии, от водителя исходил запах алкоголя. На заднем сиденье автомобиля обнаружена бутылка алкоголя, колбаса, хлеб и пластиковые стаканчики.



Фото: Zakon.kz

На место происшествия отправилась служба спасения города Алматы, которая извлекла пострадавшего из автомобиля водителя, а также тело погибшего.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, дознаватель и криминалист.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes сбил четырех человек в Атбасаре.

