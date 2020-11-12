За последние сутки коронавирус выявлен во всех регионах Казахстана
Всего в стране подтверждено 118 491 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 118 491 случай, из них:
в городе Алматы - 15050(+30),
в городе Нур-Султан - 14973(+47),
в ВКО - 12763 (+231),
в Атырауской области - 11385(+12),
в Карагандинской области - 10753(+16),
в ЗКО - 7352(+28),
в городе Шымкент - 5278(+8),
в Алматинской области - 5285(+16),
в СКО - 4841(+35),
в Павлодарской области - 4836(+49),
в Жамбылской области - 4236(+6),
в Акмолинской области - 4143(+39),
в Костанайской области - 4106(+57),
в Туркестанской области - 3430(+2),
в Мангистауской области - 3411(+1),
в Актюбинской области - 3385(+8),
в Кызылординской области - 3264(+2).
За прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 59
Акмолинская область - 36
Актюбинская область - 3
Алматинская область - 5
Восточно-Казахстанская область - 71
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 21
Карагандинская область - 12
Костанайская область - 13
Павлодарская область - 23
Итого выздоровевших в Казахстане - 108632.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!