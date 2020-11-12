За последние сутки коронавирус выявлен во всех регионах Казахстана

Всего в стране подтверждено 118 491 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 118 491 случай, из них:

в городе Алматы - 15050(+30),

в городе Нур-Султан - 14973(+47),

в ВКО - 12763 (+231),

в Атырауской области - 11385(+12),

в Карагандинской области - 10753(+16),

в ЗКО - 7352(+28),

в городе Шымкент - 5278(+8),

в Алматинской области - 5285(+16),

в СКО - 4841(+35),

в Павлодарской области - 4836(+49),

в Жамбылской области - 4236(+6),

в Акмолинской области - 4143(+39),

в Костанайской области - 4106(+57),

в Туркестанской области - 3430(+2),

в Мангистауской области - 3411(+1),

в Актюбинской области - 3385(+8),

в Кызылординской области - 3264(+2).

За прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 59

Акмолинская область - 36

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 71

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 21

Карагандинская область - 12

Костанайская область - 13

Павлодарская область - 23

Итого выздоровевших в Казахстане - 108632.

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