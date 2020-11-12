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Нельзя протирать этиловым спиртом - эксперт о правилах дезинфекции смартфона

Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт.

Фото : Pixabay12 ноября 2020, 08:57

Эксперт раскрыл правила дезинфекции смартфона, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство Прайм.

По словам эксперта, протирать телефон этиловым спиртом, как и перекисью водорода, нельзя, поскольку они могут повредить олеофобное покрытие экрана.

Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт. Его легко приобрести в виде салфеток или спрея, — пояснил заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

При этом идеально подходящая для очистки смартфона концентрация спирта составляет 70-80 процентов. Более чистый раствор испаряется быстрее, а для хорошего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности не менее минуты, добавил специалист.

Для дезинфекции смартфона также подойдут специальные боксы для очистки мелких предметов. Боксы облучают ультрафиолетом и другими лучами, которые расщепляют ДНК микроорганизмов, но никакого вреда самим вещам не несут. Однако лучше класть в него телефон уже выключенным.


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