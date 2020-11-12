Нельзя протирать этиловым спиртом - эксперт о правилах дезинфекции смартфона
Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт.
Эксперт раскрыл правила дезинфекции смартфона, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство Прайм.
По словам эксперта, протирать телефон этиловым спиртом, как и перекисью водорода, нельзя, поскольку они могут повредить олеофобное покрытие экрана.
Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт. Его легко приобрести в виде салфеток или спрея, — пояснил заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.
При этом идеально подходящая для очистки смартфона концентрация спирта составляет 70-80 процентов. Более чистый раствор испаряется быстрее, а для хорошего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности не менее минуты, добавил специалист.
Для дезинфекции смартфона также подойдут специальные боксы для очистки мелких предметов. Боксы облучают ультрафиолетом и другими лучами, которые расщепляют ДНК микроорганизмов, но никакого вреда самим вещам не несут. Однако лучше класть в него телефон уже выключенным.
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