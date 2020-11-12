В Казахстане зафиксирован скачок смертей от коронавируса и пневмонии
От коронавируса за сутки умерли 7 человек.
Фото : Минздрав РК12 ноября 2020, 09:03
В Казахстане выросло число смертей от КВИ и пневмонии, передает zakon.kz.
От коронавируса за сутки умерли 7 человек, от пневмонии - 2 человека. На 11 ноября от пневмонии не было ни одной смерти, от КВИ - 6.
Всего с начала пандемии в Казахстане от коронавируса умерли 1918 человек, с 1 августа от пневмонии с признаками КВИ - 412.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7 606 человек, среди которых 393 ребенка. В стационарах находятся 2 926 пациентов, на амбулаторном уровне – 4 680 человек. 196 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 – крайней степени тяжести, 28 - на аппаратах ИВЛ.
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