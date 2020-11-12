В Алматы педофил приставал к девочкам в туалете крупного ТРЦ

Его осудили на 10 лет.

К 10 годам лишения свободы приговорен мужчина, пристававший к детям в туалете ТРЦ в Алматы, передает zakon.kz.

​В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия в отношении 8-летних девочек.

Судом установлено, что "А", имея намерение удовлетворить свои сексуальные потребности, посягая на половую неприкосновенность двух малолетних девочек, 2012 г.р., в ТРЦ "Мега" совершил развратные действия, без применения насилия, а именно дважды демонстрировал им видео порнографического содержания со своего сотового телефона. Сначала в фойе торгового центра, а затем в помещении женского туалета, куда он проник вслед за потерпевшими, - сообщили в СМУС Алматы.

Приговором суда он осужден по ст. 124 ч.1 (Развращение малолетних) УК РК к 10 годам лишения свободы. В суде пояснили, что это максимальный срок, предусмотренный данной статьей.

С учетом отсутствия смягчающих обстоятельств дела, личности виновного и степени общественной опасности преступления, суд назначил ему максимально суровое наказание. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

Осенью 2019 года сообщалось о том, что 32-летний мужчина, ранее судимый за развращение малолетнего ребенка, пытался изнасиловать 7-летнюю девочку в одном из торговых центров Алматы. Ему вменяли две статьи УК РК - ст.121 ч.4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и ст.124 ч.1 УК РК.

Маньяк зашел в туалет и поджидал. Девочка зашла в туалет, а ее мама сидела и ждала в коридоре. Он в этот момент ее поймал и в кабинку завел. Там он показывал ей разное непристойное видео. В соседней кабинке женщина услышала ее, и начала стучать и спрашивать "Кто там? Кто". А там говорит, мужской голос отвечает "Занято". И она кабинку открыла, вызвала охрану и полицию. Он девочку там, оказывается, хотел изнасиловать. Представляете днем, прямо в торговом центре в городе – это ужас. У нас у всех дети, девочки. Страшно становиться после такого, – рассказывала тогда автор сообщения, появившегося в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!