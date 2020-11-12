В 2021 году в СКО будет запущен завод немецкой компании "Claas"
Сегодня в СКО техника немецкой компании пользуется популярностью.
Фото : Пресс-служба акимата СКО12 ноября 2020, 10:03
На данный момент продолжается восстановление и ремонт пустующего долгое время здания в Петропавловске. До конца этого года запланировано завершить реконструкцию снаружи. Затем начнутся внутренние работы, которые по графику должны завершиться весной следующего года, сообщает zakon.kz.
Сегодня в СКО техника немецкой компании пользуется популярностью. В регионе на данный момент используется свыше 500 единиц тракторов, зерноуборочных комбайнов, косилок, валоукладчиков и погрузчиков.
Появление завода флагмана мирового машиностроения в Северо-Казахстанской области позволит казахстанским аграриям получать качественную и более дешевую технику. Так, если раньше за трактор приходилось выложить от 153 до 164 млн. тенге, а за комбайн от 136 до 171 млн. тенге, то после запуска сборки техники в СКО их цена будет снижена на 50%. Это будет возможно благодаря исключению НДС - 12% и таможенной пошлины - 5%, а также предоставления инвестиционных субсидий до 35%. При этом петропавловский завод "Claas" обеспечит сопровождение техники на протяжении всего периода эксплуатации, оказывая услуги сервисного обслуживания.
После выхода на полную мощность завод немецкой компании "Claas" сможет собирать в Петропавловске до 300 единиц техники в год.
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