Фоторепортаж: Как изменилась жизнь в Кордайском районе после февральских событий

Сегодня в селе Масанчи практически ничего не напоминает о февральских беспорядках.

Кордайский район встретил теплой и солнечной погодой под стать приподнятому настроению местных жителей, жизнь которых меняется с поразительной скоростью и только в положительную сторону, сообщает zakon.kz.

Сегодня в селе Масанчи практически ничего не напоминает о февральских беспорядках. При содействии местных исполнительных органов, просто неравнодушных людей сельчане привели в порядок жилища и коммерческие объекты. К примеру, 43-летний дальнобойщик Абдурашид Багиев, отец четверых детей, восстановил и уже вселился в свой дом.

Фото: Житель села Масанчи Абдурашид Багиев с семьей

Хочу выразить благодарность Президенту страны, всем неравнодушным казахстанцам за оказанную помощь. Здесь я родился, здесь родился мой отец. Здесь моя Родина, - говорит А.Багиев.

Ему вторит односельчанин Юсуф Паров, жизнь которого также вернулась в привычное русло.

Фото: Житель села Масанчи Юсуф Паров

Спасибо всем, кто протянул руку помощи – и властям, и простым людям, - благодарит Ю.Паров.

Между тем, кипит жизнь в центре Масанчи, который успел стать местом притяжения детей и молодежи. Это и неудивительно: при поддержке ФНБ "Самрук-Казына" на радость местной детворе оборудована детская площадка с качелями, горками, шведскими стенками и беседками, рядом в современной коробке режутся в футбол ребята постарше.

Фото: Спортивная и детская площадка в селе Масанчи

Чуть неподалеку, наблюдая за молодежью, неспешную беседу ведут аксакалы двух соседних сел Масанчи и Каракемер.

Фото: Совет аксакалов сел Каракемер и Масанчи

Добро пожаловать в Масанчи! – приветствует нас председатель совета аксакалов Масанчинского сельского округа Дыдыр Двумаров. – За последние месяцы у нас произошли большие изменения. Асфальтированы практически все улицы, есть интернет, строятся культурные, образовательные и спортивные объекты. Проводится газ, восстановлены магазины и дома. Хотелось бы отдельно сказать вот о чем. Мы, старейшины, воспитываем подрастающее поколение в духе казахстанского патриотизма, уважения и изучения государственного языка. Казахский язык открывает большие возможности для наших детей.

Фото: председатель совета аксакалов Масанчинского сельского округа Дыдыр Двумаров

Его коллега из села Каракемер Ергазы Бозшаев отметил тесную связь между братскими народами.

Мы всегда жили и будем жить в мире. Нам нечего делить, - уверен Ергазы ата.

Глядя на пожилых людей, понимаешь, что это не просто слова. Они еще долго беседовали, обсуждали общие дела. А в планах у них организация товарищеского матча по футболу для сельской молодежи, встреча с жителями сел. Трогательнее всего было прощание: расходились аксакалы, обнимая друг друга и обмениваясь добрыми пожеланиями.

Фото: Строительство жилых домов в селе Каракемер

Кстати, в селе Каракемер завершается возведение 10 двухквартирных домов, предназначенных для молодых специалистов, асфальтировано 16 улиц, построена врачебная амбулатория, реконструируется водопровод, строится газопровод.

Фото: Благоустройство улиц в селе Каракемер

Сфера образования Кордайского района, как, впрочем, и другие отрасли, переживает настоящий бум. Яркий пример тому – строящаяся в селе Масанчи школа с казахским и русским языком обучения на 600 мест. Стены главного корпуса уже возведены, второй корпус – в стадии строительства, связывать их будет изящная галерея. Срок сдачи – август 2021 года.

Фото: Строительство школы в селе Масанчи

С открытием данного учебного заведения решится проблема загруженности школ в селе Масанчи. Помимо строительства учебного заведения, у нас заасфальтирована 41 улица, оборудованы детская и спортивная площадки. Идут работы по проведению газа. Магистральный газопровод уложен, теперь устанавливаем внутриквартальные сети. На сегодняшний день 140 домов практически готовы к приему голубого топлива. Пуск газа планируем произвести во второй половине ноября, - делится планами заместитель акима Масанчинского сельского округа Хусейн Булар.

Фото: В этом году жителей 22 сел Кордайского района обеспечат газом

Между тем в селе Отеген девятилетний Нурсултан с интересом наблюдает, как его мама Айгуль Абдулдаева осторожно зажигает газовую конфорку. Этого события учитель биологии ждала с тех самых пор, как переступила порог дома невесткой два десятка лет назад. Теперь можно забыть о заготовке дров и угля, подъемах ни свет ни заря и скорых пробежках после работы домой, чтобы затопить печь и обогреть остывший дом.

Фото: Жители сел Отеген и Карасу уже пользуются голубым топливом

Айгуль – вдова, воспитывает четверых детей, и появление голубого топлива в доме решает множество проблем. Решились они и для 24 других семей вышеназванного села, всего насчитывающего 233 двора.

Фото: Семья Айгуль Абдулдаевой

Процесс пошел, в соседнем селе Карасу из 1018 домов на сегодняшний день газифицированы 127. Согласно договору с подрядчиком, общая стоимость подвода труб к дому составляет 350 тысяч тенге. Потребитель оплачивает первоначальный взнос в размере 100 тысяч тенге, на остальную сумму оформляется рассрочка на 10 месяцев по 25 тысяч тенге ежемесячно. Условия очень удобные, люди охотно пользуются ими, - отмечает и.о. акима Карасуского сельского округа Рая Жасыбаева.

Через неделю-другую хорошие новости ожидают и жителей села Арал, когда заработает централизованное водоснабжение. Работы по строительству водозабора и прокладке труб в рамках Дорожной карты занятости начались в середине мая текущего года, подрядчик ТОО "ТемирСтройСервис и К" обещает пустить воду ко Дню независимости.

Уложили 20 километров труб, установили насосные станции первого и второго подъема, в настоящее время занимаемся благоустройством и освещением территории, - поясняет инженер-сметчик ТОО "ТемирСтройСервис и К" Жалгасбай Улымбетов.

Фото: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Альжан ана

Также ко Дню независимости обещают сдать в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Альжан ана, на строительство которого направлен 321 миллион тенге. По словам начальника участка ТОО "Агроспецстрой" Кайрата Нартбаева, внутренние работы завершены на 95%, установлен резервный дизельный генератор. Подключились газовики, которые налаживают шкафной распределительный пункт.

Пока стоит сухая и теплая погода, необходимо успеть постелить асфальт на территории, - добавляет строитель.

Фото: Строительство жилых домов в селе Кордай

Другой представитель данной компании – заместитель генерального директора Нурлан Серикбаев рассказал журналистам о том, как идет строительство трёх 60-квартирных домов в массиве "Батыс" районного центра. Строители идут по графику, новоселье ожидается не позднее 23 декабря текущего года. В домах одно-, двух- и трехкомнатные квартиры четвертого класса комфортности площадью не более 65 квадратных метров. Работают более 200 человек, половина из которых привлечена через местный центр занятости. Используются только казахстанские строительные материалы, готовность домов на уровне 85-90%. Это значит, что до конца года часть из 1542 кордайских очередников получат собственное жилье.

Наступившими благами цивилизации пользуются в средней школе №23 имени Т.Рыскулова села Альжан ана, где в рамках программы развития регионов провели капитальный ремонт. По словам представителя технического надзора Емена Киикбаева, проблема была только в недостатке рабочих рук. Но хорошо то, что хорошо кончается, качеством работ администрация учебного заведения довольна.

Фото: Директор школы №23 села Альжан ана Алия Байгелова

Школа не видела капитального ремонта с самого открытия, то есть с 1972 года. Обучение начальных классов теперь проводим в светлых и просторных кабинетах. От имени всего трудового коллектива, учеников и их родителей хочу выразить большую благодарность Главе государства за такой подарок, - не скрывает эмоций директор школы Алия Байгелова.

А заведующая детским садом "Бүльдіршін" села Сортобе Айша Идыбо с гордостью говорит, что таких современных дошкольных учреждений нет и во многих районных центрах. Энергичная и обаятельная женщина также является председателем ассоциации дунганских культурных центров Жамбылской области "Вынхуа", которые сегодня активно работают над популяризацией и изучением государственного языка среди дунган.

Фото: Многие жители сел Масанчи и Сортобе изучают казахский язык

Более 110 жителей села Сортобе прошли двухмесячные курсы изучения казахского языка, среди них воспитатели и техперсонал дошкольных учреждений, имамы, предприниматели и домохозяйки. К нам приехали преподаватели центра обучения государственному языку из Тараза, благодаря которым мы освоили начальный уровень. Хотелось бы продолжить обучение, благо желающих много. Однако запланированные на ноябрь курсы перенесли на январь следующего года.

Фото: В текущем году увеличилось количество классов с казахским языком обучения

В детских садах по желанию родителей увеличиваются группы с казахским языком обучения. К примеру, если у нас было семь русских групп и пять казахских, то теперь наоборот – семь казахских групп и пять русских. Еще раз подчеркну: все эти изменения инициированы родителями, - отметила Айша Люшировна.

О проделанной работе и планах на будущее рассказал аким района Рустем Даулет.

Фото: Аким Кордайского района Рустем Даулет

Вы увидели лишь малую толику сделанного. Но и этого, я думаю, достаточно, чтобы представить масштабы проведенной работы. На реализацию 392 проектов направлено свыше 35 миллиардов тенге, готовность сегодня на уровне 95%. Данные проекты касаются практически всех сфер жизни кордайцев: газо- и водообеспечения, жилищного и дорожного строительства, уличного освещения и благоустройства, образования, здравоохранения, спорта… К примеру, по поручению Главы государства в этом году впервые в истории района газом будут обеспечены жители 22 сел. Также открылись Центр изучения языков, дом имамов. В пяти сельских округах созданы общественные советы, которые вносят свой вклад в укрепление общественно-политической стабильности, - резюмировал Рустем Даулет.

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