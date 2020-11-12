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После 3-дневного снижения доллар начал расти

Доллар подорожал сразу на 1,54 тенге.

Фото : profinance.ru12 ноября 2020, 11:13

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 428,78 тенге, поднявшись сразу на 1,54 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 429-430,5 тенге, евро - 504-508 тенге, рос. рубль - 5,54-5,61 тенге.

Напомним, что начиная с понедельника курс доллара постепенно снижался.

Тем временем цены на нефть продолжили рост на ведущих мировых биржах.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,46%, составив $41,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 0,39% — до $43,97 за баррель.


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