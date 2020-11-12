Горячие новости
Читайте также

В Казахстане объединят два налога 

Это позволит сократить издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий.

Фото : inform.kz12 ноября 2020, 11:33

В Казахстане два налога объединят в один платеж, сообщает zakon.kz.

Депутаты одобрили в первом чтении проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Объединение налогов на имущество и землю физических лиц в один налог То есть, 2 налога будут уплачиваться единым платежом. Это позволит сократить издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий, - сказал депутат Сената Гумар Дюсембаев.

Также будет отменен земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов.

Это связано с незначительной суммы налога, сложностью расчета и значительными затратами на администрирование, - сказал депутат.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты