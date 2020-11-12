В Казахстане объединят два налога
Это позволит сократить издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий.
Фото : inform.kz12 ноября 2020, 11:33
В Казахстане два налога объединят в один платеж, сообщает zakon.kz.
Депутаты одобрили в первом чтении проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
Объединение налогов на имущество и землю физических лиц в один налог То есть, 2 налога будут уплачиваться единым платежом. Это позволит сократить издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий, - сказал депутат Сената Гумар Дюсембаев.
Также будет отменен земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов.
Это связано с незначительной суммы налога, сложностью расчета и значительными затратами на администрирование, - сказал депутат.
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