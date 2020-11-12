Поправки по введению 3% налога для предпринимателей принял Сенат

Более того, пострадавшие в период карантинных мер будут освобождены от уплаты НДС и социального налога.

Депутаты Сената приняли поправки, предусматривающие введение 3% налога для предпринимателей, пострадавших во время карантина, передает zakon.kz.

Сенаторы предложили на 2 года малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за карантинных мер, снизить налог до 3%. Вместо 10-20% за корпоративный и 10% за индивидуальный подоходный налог компаниям и индивидуальным предпринимателям надо будет оплачивать альтернативный розничный налог в размере всего 3%.

Более того, пострадавшие в период карантинных мер будут освобождены от уплаты НДС и социального налога. Причем эти изменения действуют для всех субъектов МСБ, пострадавших от пандемии. Такие поправки в Налоговый кодекс предложили депутаты Сената.

Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от пандемии, предлагается освободить малый и средний бизнес от НДС и социального налога на 2 года. По поручению главы государства вводится розничный налог в размере 3% от дохода, - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Необходимость предоставления мер поддержки малому и среднему предпринимательству, как в виде создания особых налоговых режимов, так и в части упрощения налогового администрирования обсуждалась депутатами Сената на различных площадках.

Малый и средний бизнес переживает непростые времена, фактически, приняв на себя основной удар пандемии. Поэтому в рамках законопроекта сенаторами по предложению главы государства были предложены нормы по введению нового режима розничного налога, - отметил в свою очередь сенатор Едиль Мамытбеков.

Сенат принял и другие изменения в Налоговый кодекс для поддержки предпринимателей. Депутаты убеждены, что бизнесу понадобится не один год для полного восстановления после месяцев простоя и потери доходов из-за ограничительных мер. Поэтому сенаторы считают, что необходимо не только снижать налоговую нагрузку, но и оказывать бизнесу другие виды государственной поддержки.

Перечень наиболее пострадавших секторов экономики будет определен Правительством.

Сенаторы проголосовали за возвращение законопроекта в Мажилис. Если мажилисмены поддержат предложенные сенаторами поправки, документ уйдет на подпись главе государства.

Ранее Президент страны в своем Послании поручил дать право предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!