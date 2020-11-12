В городе Жезказган Карагандинской области проверена работа "Open Space"-офисов

Отмечена недостаточная работа по реализации проектного офиса в Жанааркинском и Улытауском районах.

По поручению Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Шпекбаева А.Ж. состоялась рабочая поездка первого заместителя акима Карагандинской области Дуйсебаева А.Ж. и руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области Шакенов Д.В. в город Жезказган, сообщает zakon.kz.

В ходе поездки они посетили "Open Space"-офисы (открытый акимат), который внедряется в государственных органах в рамках реализации проекта "Сарыарқа – адалдық алаңы". Данный проект направлен на снижение уровня коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти.

В ходе посещения высказан ряд замечаний касательно соответствия разработанным специальным стандартам, а также организации работы для удобства населения, даны поручения по устранению несоответствий.

Аким города Жезказган заверил, что отмеченные недостатки будут устранены в ближайшее время.

Также под председательством Дуйсебаева А.Ж. в режиме онлайн состоялось совещание на тему: "О принимаемых мерах акимами городов Жезказган, Сатпаев, Каражал, Улытауского и Жанааркинского районов по профилактике и пресечению коррупционных преступлений и правонарушений, а также о ходе реализации проектного офиса "Сарыарқа – адалдық алаңы".

В работе совещания приняли участие руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области Шакенов Д.В. и акимы ряда городов и районов области.

О результатах антикоррупционной деятельности в области проинформировал Шакенов Д.В. Отмечена недостаточная работа по реализации проектного офиса в Жанааркинском и Улытауском районах.

В завершении совещания Дуйсебаевым А.Ж. особо отмечено, что от слаженной работы и принципиальной позиции всех государственных структур во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе.

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