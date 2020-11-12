Газеты "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" объединят
В свою очередь ТОО "Қазақ газеттері" будет реорганизовано путем присоединения к нему ТОО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".
Фото : ainews.kz12 ноября 2020, 13:00
Правительство Казахстана приняло постановление от 7 ноября 2020 года "О некоторых вопросах государственной собственности", передает zakon.kz.
В частности, постановляется реорганизовать АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" путем присоединения к нему АО "Республиканская газета "Казахстанская правда".
Реорганизовать акционерное общество "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" после исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, - говорится в документе.
В свою очередь ТОО "Қазақ газеттері" будет реорганизовано путем присоединения к нему ТОО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".
Определить основным предметом деятельности товарищества сбор, обработку и распространение сообщений и материалов информационного характера, распространение информации, касающейся духовно-нравственных ценностей, политической, экономической и культурной жизни Республики Казахстан, - указывается в постановлении.
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