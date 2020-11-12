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В Карагандинскую область привлечено 530 млрд тенге инвестиций

О социально-экономическом развитии Карагандинской области рассказал глава региона Женис Касымбек в ходе брифинга на платформе СЦК.

Фото : ortcom.kz12 ноября 2020, 13:18

По итогам 10 месяцев в Карагандинскую область привлечено 530 млрд тенге инвестиций, из которых 83% - частные. В регионе реализуются 45 новых инвестпроектов с созданием более 12,5 тысяч рабочих мест. Из них всего до конца года запустят 11 новых производств. Будет создано более 2,5 тысяч постоянных рабочих мест, сообщает zakon.kz.

О социально-экономическом развитии Карагандинской области рассказал глава региона Женис Касымбек в ходе брифинга на платформе СЦК.

Экономика региона сегодня демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям развития. Доля промышленности в ВРП области занимает более 50%. По итогам 10 месяцев объем промышленной продукции составил 2,4 трлн тенге, с ростом на 2,4 %, в том числе в обрабатывающем секторе - на 4,6%, - сообщил Женис Касымбек.

Системообразующие предприятия "АрселорМиттал Темиртау" и "Казахмыс" работают стабильно. При этом на мировых рынках отмечается рост стоимости меди и стали. По итогам года планируется обеспечить положительную динамику до 103%.

В машиностроении появились новые точки роста. В Сарани на базе бывшего завода РТИ продолжается реализация проекта по производству автобусов и спецтехники с участием мирового лидера китайской компании Yutong.
Первый этап производства автобусов будет осуществляться методом крупноузловой сборки с постепенным переходом в 2021 году на мелкоузловую. Первый автобус выйдет с конвейера в конце этого года.

Также на базе РТИ идет активная подготовка площадки для реализации проекта по производству автомобильных шин совместно с транснациональной компанией "Татнефть" мощностью 3,5 млн шин в год.

Строительство завода начнется в марте 2021 года. Запуск этих проектов положительно отразится на диверсификации экономики области и увеличит долю машиностроения в 2 раза.


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