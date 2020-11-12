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Трансвеститов задержали полицейские в Атырау

С начала ОПМ "Стоп трафик" в Атырау выявлено около 20 девушек легкого поведения.

Фото : Times.kz12 ноября 2020, 14:54

С 10 по 14 ноября на территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп трафик", передает zakon.kz.

11 ноября участковые инспекторы выявили 13 девушек легкого поведения в возрасте от 25 до 29 лет. В Атырау они приехали из Кызылорды, Актау, Шымкента и снимали квартиры по улице Махамбета, проспекту Азаттык, а также в микрорайонах "Привокзальный" и "Алмагуль" специально для занятий проституцией.

Минувшим вечером полицейские задержали двух парней-трансвеститов из Актобе, занимавшихся предоставлением услуг сексуального характера.

В отношении всех задержанных представителей сферы интим-услуг составлены административные протоколы по статье 449 "Приставание в общественных местах" с вынесением предупреждения.

Материалы, собранные в отношении владельцев съемных квартир, направлены в областной департамент государственных доходов.

Всего, с начала ОПМ "Стоп трафик" в Атырау выявлено около 20 девушек легкого поведения.


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