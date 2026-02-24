Намеренное заражение людей ВИЧ: двух трансвеститов задержали в Атырау

В Атырау трансвеститов подозревают в умышленном заражении людей вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Атырауской области, задержаны двое граждан 23 и 28 лет, которые, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоя на специализированном медицинском учете с декабря 2025 года, продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс-персон.

"Оперативные мероприятия проведены сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркивают, что осознанное создание угрозы жизни и здоровью граждан – это тяжкое преступление. Законодательством за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг потерпевших.

