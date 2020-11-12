Миллиард потратили на выравнивание домов в мкр Зердели в Алматы

Работы по обследованию будут завершены в декабре текущего года.

В управлении комфортной городской среды Алматы расскаазли по проводимой работе по обследованию многоэтажных жилых домов в микрорайоне Зердели, передает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

По договору с АО "КазНИИСА" проводится комплексное обследование всех девятиэтажных жилых домов. Получены заключения по семи жилым домам (1/179, 1/180, 1/160, 1/161, 1/165, 1/167, 1/168).

Согласно выданным заключениям ведутся работы по укреплению. Количество домов, требующих укрепления, будет определено после проведения обследования. Так, в 2016 году укреплены шесть домов, до конца 2020 года будут укреплены семь домов. По оставшимся домам будут приняты соответствующие меры согласно рекомендациям, - говорится в ответе управления на запрос агентства.

Для проведения обследования всех 32 девятиэтажных жилых домов заключен договор на сумму 312 млн тенге. Согласно договору АО "КазНИИСА" проводит работы по обследованию состояния фундаментов с выдачей рекомендаций по укреплению, разрабатывает проект производства работ, ведет авторский надзор за исполнением строительно-монтажных работ согласно рекомендациям, после проведения работ производит повторное обследование и выдает заключение по жилым домам.

Для временного размещения жильцов жилого дома №1/179 выделено 32 млн тенге из резерва местного бюджета в рамках чрезвычайной ситуации.

Для выравнивания домов, имеющих заключение, на сегодняшний день потрачено порядка 1 млрд тенге. Согласно заключенному договору с АО "КазНИИСА" работы по обследованию будут завершены в декабре текущего года, – отметили в управлении.

Еще в декабре 2019 года жители микрорайона Зердели-6, д. 1/179 пожаловались, что их дом накренился.

Тогда с жителями дома встретился аким и сообщил о готовности переселить их на время (72 квартиры). В акимате сообщили , что критических отклонений нет. Причины крена жилого дома назвали в КазНИИСА.

По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в соответствие. В итоге накренившуюся многоэтажку выровняли в начале лета. В конце июля аким города также сообщил о крене еще шести домов, расположенных рядом с домом 1/179.

Во время рабочего объезда Алатауского района Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями мкр "Зердели" и рассказал о работе по обследованию и укреплению домов.

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