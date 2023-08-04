Гуляющие стены: как выглядят дома в мкр. Зердели в Алматы после их укрепления

В микрорайоне Зердели полностью выполнили работы по укреплению и выравниванию 30 накренившихся домов. Как сейчас выглядят дома после всех работ и какие объекты планируют построить в этом микрорайоне – в материале Zakon.kz.

Девятиэтажки микрорайона Зердели, который находится в Алатауском районе Алматы, строили по госпрограмме в 2012-2016 годах. По неизвестным причинам их сдали в эксплуатацию с нарушениями вплоть до того, что в стенах появлялись трещины, а дверные проемы смещались.

В 2016 году жители домов несколько раз сообщали спасателям о том, что их дома имеют крен. Люди жаловались на трещины на стенах в квартирах и на фасадах домов. Основным индикатором того, что с домами явно что-то не так, служили связующие металлические решетки между высотками, крен заметно их деформировал.



Несколько раз спасателям даже приходилось проводить эвакуацию собственников из-за опасности пребывания там.

Возможная причина, почему дома кренились, – размытый из-за грунтовых вод фундамент. Также была неправильно сделана арычная система. Жильцы утверждают, что арык сначала починили, а потом снова сломали. Еще одна возможная причина – строительный мусор под фундаментом.

Фото: Zakon.kz

Чиновники реагировали на жалобы жителей микрорайона Зердели оперативно. Проводили необходимые экспертизы и работы по недопущению крушения многоэтажек. Все эти мероприятия влетели бюджету в копеечку.

С 2016 года по настоящее время на устранение проблем в микрорайоне Зердели было затрачено около 1 млрд тенге.

Наконец-то в этом году аким Алматы на встрече с жителями Алатауского района заявил, что завершены все работы по выравниванию и укреплению 30 домов этого ЖК, и владельцам квартир не угрожает никакой опасности.

"НИИ строительства и архитектуры заключило, что дома пригодны для дальнейшей эксплуатации. Вопрос принятия в залог квартир "Отбасы банком" будет урегулирован в ближайшее время", – сказал аким.

То, что дома имели крен, видно невооруженным глазом. И, кстати, тот самый индикатор в виде решеток и по сей день показывает, что с многоэтажками в этом жилом комплексе было что-то не так.

Фото: Zakon.kz

Отдельного внимания заслуживают окна первого этажа. Они располагаются, мягко говоря, не на одном уровне. Газовая труба над ними изогнута, идет волной и явно имеет дефекты. Нетрудно догадаться, что если бы дома и дальше кренились, то произошла бы утечка газа.

Фото: Zakon.kz

Подвальные вентиляционные решетки – еще одни свидетели того, что многоэтажки стояли на грунте непрочно. Крен здания буквально выдавливал их с места, на котором они должны быть плотно установлены, и гнул метал.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Нельзя не обратить внимание, что фасады домов тоже пострадали от сдвигов. Все здания покрыты крупными трещинами, а местами кусками осыпалась облицовка. Стоит отметить, что с плит слетала не просто штукатурка или краска. Места сколов глубоки до такой степени, что можно увидеть утеплительный материал и металлические фиксаторы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Жители микрорайона отмечают, что работы по укреплению домов действительно проводились постоянно.

"Необязательно находиться на улице и искать признаки крена. Изменение положения дома можно увидеть из своей квартиры. К примеру, практически у всех владельцев квартир в этом районе от сдвига плит постоянно трескались стекла. Уже не стоит говорить о трещинах в стенах и о не закрывающихся дверях," – рассказывает жительница дома № 136 Аразгуль Садыкова.

Фото: Zakon.kz

Кроме потрескавшихся стекол, нестабильное положение постройки приносит еще одну проблему для пластиковых окон. Их практически невозможно закрыть или открыть. Навесы не выдерживают деформации и приходят в полную негодность, а пластиковые рамы раскалывались под давлением.

Фото: Zakon.kz

Досталось и дверным проемам. Дома "вело" до такой степени, что теперь в щель между входной дверью и косяком можно просунуть палец.

Фото: Zakon.kz

Даже после всех укрепительных работ в домах остались неровные стены. К примеру, невозможно плотно зафиксировать конструкцию дверной коробки. Деревянные фрагменты практически невозможно прибить к неровным стенам.



Фото: Zakon.kz

"Мы живем, как на пороховой бочке. Ночью просыпаемся от каждого шороха. Очень много людей, кто купил тут квартиру, не живут в ней, боятся. Сдают квартиры, а сами живут в других районах. А для некоторых это единственное жилье, и у людей страх, что они в любой момент могут его лишиться", – поделилась Аразгуль Садыкова.

У некоторых жильцов подобные опасения остались. Есть люди, которые уверены, что все работы, которые были проведены, не принесут желаемого результата.

Однако в Управлении строительства города Алматы заверяют, что проблем с домами в этом микрорайоне больше не будет.

"Согласно заключению института АО "КазНИИСА", укрепленные и выровненные дома пригодны для дальнейшей эксплуатации в соответствии с целевым назначением", – сообщили в пресс -службе акимата города Алматы.





Фото: Zakon.kz

На сегодняшний день идут работы по устранению замечаний, на которые указал в ходе встречи аким города Алматы.



Фото: Zakon.kz

Для создания благоприятных условий проживания в микрорайоне аппаратом акима Алатауского района разрабатывается ПСД для строительства парка.



Также Управление строительства ведет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сдать объект планируют в сентябре этого года.

Помимо этого, идет строительство школы на 550 ученических мест, ее достроят в декабре 2024 года. На год позже будет достроена профессионально-техническая школа на 720 мест с общежитием на 380 мест.