Уже четыре региона Казахстана находятся в "красной зоне" по коронавирусу

В "желтой зоне" - Акмолинская область и Нур-Султан.

Главный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал о том, какие регионы страны за последние дни попали в "красную зону" по коронавирусу, передает zakon.kz.

По его словам, на сегодня в "красной зоне" находятся ВКО, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Костанайская области ( по состоянию на 9 ноября в "красной зоне" были только ВКО и Павлодарская область).

В "желтой зоне" - Акмолинская область и Нур-Султан (находившаяся ранее в этой зоне Северо-Казахстанская область "ушла" в "зеленую").

Остальные города и регионы находятся в "зеленой зоне".

Регионы Казахстана по заболеваемости коронавирусом делятся на три зоны: красная, желтая и зеленая зона. Распределение связано с двумя показателями - это показатель R. То есть показатель передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу, количество зараженных. Второй показатель - показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

В регионах, отнесенных к "желтой зоне", заболеваемость коронавирусом от 25 до 50 случаев на 100 тысяч человек, R больше единицы. К "красной зоне" относят регионы, где больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы. К "зеленой зоне" - меньше 50 случаев на 100 тысяч человек, R меньше единицы.

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