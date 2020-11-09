Еще один регион попал в "красную зону" по коронавирусу 

В красную зону вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области.

В красную зону вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, в желтой зоне — Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр поручил акимам регионов, находящихся в красной и желтой зонах, принять дополнительные меры по стабилизации ситуации и держать вопрос на особом контроле.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить полную готовность всех медицинских служб на центральном и региональном уровне к возможному росту заболеваемости. На постоянной основе вести разъяснительную работу с населением по соблюдению ограничительных мер. Совместно с Пограничной службой, акиматами регионов усилить контроль за пригласительными документами от организаций здравоохранения, выдаваемых иностранцам для въезда в Казахстан. Совместно с Министерством юстиции, акиматами определить перечень организаций здравоохранения в регионах, уполномоченных на выдачу приглашений иностранным гражданам для лечения на территории РК, - сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

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