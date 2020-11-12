Кто возглавил предвыборные штабы Nur Otan в столице, Алматы и Шымкенте

О том, кто возглавит областные предвыборные штабы в остальных 14 регионах станет известно на следующей неделе.

Руководители региональных предвыборных штабов "Nur Otan" назначены в городах Шымкент, Алматы и Нур-Султан. Об этом стало известно в ходе конференций соответствующих филиалов партии, сообщает zakon.kz.

Так, в Шымкенте возглавлять предвыборный штаб правящей партии будет первый заместитель председателя городского филиала Бахадыр Нарымбетов. Ранее он возглавлял городской штаб на выборах Президента страны в 2019 году.

Руководителем предвыборного штаба в Алматы назначен известный общественный деятель, ректор университета "Туран" Рахман Алшанов. В свою очередь имеет большой опыт работы в электоральный период. Возглавлял региональный штаб на выборах Президента 2011, 2015, 2019 годов, а также Мажилиса и маслихатов в 2012 и 2016 годах.

В городе Нур-Султан предвыборным штабом партии будет руководить первый заместитель председателя столичного филиала "Nur Otan" Ерлан Каналимов. В 2019 году он возглавлял столичный штаб на выборах Президента страны.

О том, кто возглавит областные предвыборные штабы в остальных 14 регионах станет известно на следующей неделе.

Напомним, что ранее партия "Nur Otan" опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.

Так, уже прошли конференции городов Шымкент, Алматы и Нур-Султан. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях конференции запланированы на 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.

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