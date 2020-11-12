В Нур-Султане из-за снега произошло 100 аварий

Количество ДТП увеличилось на 40 %.

В Нур-Султане из-за обильного снегопада произошло 100 ДТП. Полицейские просят водителей быть внимательными, передает zakon.kz.

В пресс-службе полиции Нур-Султана сообщили, что из-за обильного снегопада и образования гололедицы, коммунальные службы используют максимальное количество техники для уборки улиц.

Просим жителей столицы отнестись с пониманием – выполнять требования патрульных полицейских, которыми будут сопровождаться колонны техники, не осуществлять парковку транспорта вдоль проезжей части, создающей помехи уборочной технике, а также не перестраиваться в ряд задействованной специализированной техники, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня на территории города зарегистрировано 100 происшествий. Количество ДТП увеличилось на 40 %.

Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Водителям необходимо воздержатся от резких маневров и торможений. В условиях плохой видимости пешеходы не видят приближающиеся транспортные средства и их действия порой бывают непредсказуемыми. В связи с этим, предупреждаем водителей перед пешеходным переходом максимально снизить скорость движения и быть предельно внимательными, - просят в полиции.

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