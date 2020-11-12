В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом - Минздрав

Незначительный рост случаев заболевания ОРВИ зарегистрирован в Северо-Казахстанской области.

В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом, сообщил главный санитарный врач страны Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Такая статистика ведется. На сегодняшний день у нас не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. В целом, по некоторым регионам отмечается снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлым годом. Есть незначительный рост ОРВИ, это в основном в северных регионах. В Северо-Казахстанской области есть повышенная регистрация случаев заболеваемости ОРВИ, - заявил Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

Отметим, на сегодняшний день четыре региона находятся в "красной зоне" по регистрации случаев заражения КВИ. Как сообщил главный санврач, это Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Костанайская области. В "желтой зоне" - Акмолинская область и Нур-Султан, а находившаяся ранее в этой зоне Северо-Казахстанская область "ушла" в "зеленую зону".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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