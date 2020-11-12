В Курмангазинском районе сдана в эксплуатацию новая центральная больница

В рамках подготовки ко "второй волне" пандемии новое хирургическое отделение больницы будет временно переформировано в провизорный стационар. Вместе с этим, все палаты были оборудованы 63 кислородными точками.

В Курмангазинском районе больнице нового типа работают пять отделений, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Родильное, хирургическое, детское, инфекционное и отделение общей терапии оснащены новейшим и современным медицинским оборудованием. Надо сказать, что инфекционное отделение находится в отдельном корпусе.

Для машин скорой помощи имеются теплые боксы, отдельная кухня, прачечная и место для дезинфекции.

Ранее еще в старом здании пациентов, нуждающихся в экстренной реанимационной помощи вручную, на носилках, доставляли на второй этаж, теперь в этой новой больнице есть специальный грузовой лифт. Это намного упрощает работу медперсонала. Раньше операционная была одноместной, но в новом корпусе сразу на двоих пациентах хирурги могут проводить сложные операции. В родильном отделении при необходимости будет оказана реанимационная помощь матерям, имеются также и кювезы, где ведется наблюдение за недоношенными детьми и их сердцебиением, - сказала главный врач центральной больницы Курмангазинского района Гульсара Нурмаганбеткызы.

В рамках подготовки ко "второй волне" пандемии новое хирургическое отделение больницы будет временно переформировано в провизорный стационар. Вместе с этим, все палаты были оборудованы 63 кислородными точками.

Процесс подачи кислорода пациентам теперь будет регулироваться централизованной кислородной системой. Не придется как раньше переносить тяжелые баллоны.

В случае "второй волны" пандемии провизорное отделение возглавит заместитель главного врача по лечебной части Курмангазинской районной центральной больницы, хирург Нургиса Шолпанов.

В каждой палате имеется не менее трех кислородных точек. Всего больница оснащена девятью аппаратами ИВЛ. Имеется три реанимационных коек, две койки интенсивной терапии. Наши врачи реаниматологи прошли онлайн-обучение по последнему протоколу лечения. В настоящее время в провизорном отделении больницы готовится 28 мест. Если количество пациентов станет больше, возможно увеличение койко- мест до 40, - сказал хирург Нургиса Шолпанов.

По словам заместителя акима Курмангазинского района Жастлека Хасанова, строительство больницы было осуществлено при спонсорской поддержке компании "НКОК".

В здании проведены необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество, - сказал он.

Напомним, в Курмангазинском районе действуют центральная больница, центральная поликлиника, 16 амбулаторий, 2 сельские больницы и 8 медицинских пунктов. Всего в вышеназванных медицинских учреждениях работают 63 врача и 336 медработников среднего звена.

В частности, в Курмангазинской районной центральной больнице работают 13 медработников высшего звена, 49 среднего и 36 младшего.

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