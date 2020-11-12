Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю

Высота золотой фигуры собаки составляет шесть метров.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл позолоченный памятник алабаю в Ашхабаде, передает zakon.kz со ссылкой на "Туркменистан Сегодня".

Золотой алабай установлен на постаменте, окруженном видеоэкраном. Во время церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием собак соответствующей породы.

Инициатива установки монумента алабаю принадлежит самому главе Туркменистана. Так он выразил "уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа".

В декабре 2019 года Бердымухамедов лично рассказывал чиновникам, как должен выглядеть памятник алабаю. "Голова, четыре лапы и обязательно хвост! Записывайте, записывайте!", — приводит его слова ведущий Пятого канала.

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