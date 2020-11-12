В Карагандинской области закроют на карантин караоке и ночные клубы

Также запрещены фудкорты.

Главсанврач Карагандинской области усилил карантинные меры в регионе, передает zakon.kz.

Теперь в регионе с 17 ноября будут временно закрыты развлекательные учреждения: караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие, а также букмекерские конторы.

Также будут закрыты фудкорты, банкетные залы, детские оздоровительные лагеря, детские дошкольные учреждения (за исключением дежурных групп).

Будет ограничено время работы СТО, автомоек, шиномонтажек с 09:00 до 22:00.

Разрешена деятельность ТРЦ, кроме расположенных в них развлекательных объектов, объектов общепита (кроме тех, которые расположены в отдельных помещениях.

Владельцам кинотеатров разрешена деятельность с заполняемостью не боле 30%, но не более 50 человек.

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