Трассу Нур-Султан - Щучинск закрыли для всех видов транспорта
В столице объявлено штормовое предупреждение.
Фото : zakon.kz.13 ноября 2020, 07:24
Из-за ухудшения погодных условий сегодня, 13 ноября, трасса Нур-Султан - Щучинск закрыта для всех видов транспорта, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение - астанчан предупреждают о низовой метели и сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду.
Кроме того, на трассах и автодорогах ожидается гололед, из-за чего принято решение закрыть движение для всех видов транспорта на участке дороги республиканского Нур-Султан - Петропавловск от Нур-Султана до Щучинска.
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