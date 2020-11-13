Россия введет санкции против Германии и Франции из-за Навального

Ограничения будут введены против руководства государств.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет зеркальные санкции против руководящих сотрудников аппаратов лидеров Германии и Франции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Лавров подчеркнул, что данные санкции являются ответом на те ограничения, которые ранее ввел ЕС в отношении России из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

Поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия, так как эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными, — заявил он в четверг, 12 ноября.

По словам министра, в скором времени Москва сообщит о принятом решении коллегам из Франции и Германии.

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