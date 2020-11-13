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Первый снег в Алматы: за ночь произошло 39 ДТП, два человека погибли

Полиция просит горожан быть осторожнее.

Фото : zakon.kz13 ноября 2020, 09:15

Полиция Алматы призвала водителей быть осторожными на дорогах. Ухудшение погодных условий в первую очередь сказывается на дорожной обстановке в целом, передает zakon.kz.

Департамент полиции города Алматы обращается к водительскому составу и призывает их приготовить свои транспортные средства, "переобуть" колеса в зимнюю резину. И самое главное – неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры. Взаимоуважение и дисциплина – залог безопасности на дорогах и один из решающих факторов в вопросе снижения аварийности в самом крупном мегаполисе страны, - обратились в ДП города.

Только со вчерашнего вечера в Алматы произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, 9 из них с пострадавшими. К сожалению, два факта со смертельным исходом.


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