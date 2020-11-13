Бросающих мусор на природе найдут с помощью камер "Сергек"

Теперь не скроется никто.

Любителям походов в горы придется привыкать к тому, что за ними теперь будут следить с помощью камер видеонаблюдения "Сергек". Авторы нововведения уверены, что с началом работы камер получится быстро находить любителей мусорить в горах, лесах и наносить вред природе, а также вовремя реагировать на зарождающиеся лесные пожары, передает zakon.kz.

К сожалению, не всех любители выездов на природу бережно относятся к ней. Частенько в горах и лесах после пикников остается мусор, ветки деревьев поломаны, да и от брошенных окурков или непотушенных до конца костров начинаются пожары. В Министерстве экологии нашли решение данной проблемы. Теперь природу будут беречь с помощью камер видеонаблюдения "Сергек".

"Эко-Сергеки" призваны помогать инспекторам в контроле за территорией нацпарков, в которых посетители все чаще оставляют за собой неубранным мусор, бросают окурки, не тушат костры, в результате происходят пожары, встречаются и факты вандализма. Камеры "Сергек" будут не только дисциплинировать туристов, но подавать сигналы в случае раннего обнаружения пожаров для принятия оперативных мер, контроля вырубки деревьев, а также позволят следить за прозрачностью деятельности эко-постов. Кроме того, "Эко-Сергеки" должны помочь в борьбе с браконьерами, так как в нацпарках обитают и животные, занесённые в Красную книгу Казахстана, - рассказала пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева.

В ведомстве уверяют, что для установки высокоточных камер не понадобится проводить электричество и кабели. "Сергеки" закрепят на столбах высотой 6 метров, каждый видеопост, состоящий из 4 камер, будет сам себя обеспечивать необходимой энергией для работы благодаря ветрогенератору и солнечной панели, а видео от камер в специальный Центр оперативного управления будет передаваться с помощью антенны.

Первые 30 "Эко-Сергеков" планируется установить в Иле-Алатауском национальном природном парке. Далее - в районе Большого Алматинского озера, озера Иссык, в Тургене, возле озер Кольсай и Кайынды, то есть в тех местах, где по традиции наблюдается большое скопление посетителей. Есть возможность размещения аппаратов "Сергек" на имеющихся столбах или опорах освещения, существующих опорах сотовых станций, а также при въезде в нацпарки, - пояснила Самал Ибраева.



Добавим, что в Казахстане хотят увеличить сумму штрафов за оставление мусора при посещении нацпарков и другие нарушения экологического законодательства. Соответствующие поправки внесены в проект Эко-Кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте РК.

Альберт Ахметов

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