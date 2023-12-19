Какие новые нарушения будут выявлять с помощью камер "Сергек"

Председатель Комитета адмполиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 19 декабря рассказал о пилотном проекте, в рамках которого дорожные полицейские Астаны и Алматы начали отслеживать через "Сергек" разговаривающих по сотовому телефону и непристегнутых водителей, сообщает Zakon.kz.

По словам Кайсара Султанбаева, при помощи камер "Сергек" полицейские уже начали выявлять водителей, которые разговаривают по телефону или же не пристегнулись.

"Мы сейчас этот проект используем в пилотном режиме. В некоторых городах – Алматы, Астане – мы уже проводим такую работу. Как только пилот завершим, постараемся этим уже вопросом заняться (в масштабах страны. – Прим. ред.). В том числе использование сотового телефона, использование ремней безопасности – вот такие нарушения в будущем, наверное, мы через "Сергек" будем уже выявлять". Кайсар Султанбаев

Кайсар Султанбаев не уточнил, станут ли отслеживать через "Сергек", например, водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре". Ранее стало известно, что в Алматы камеры "Сергек" начали фиксировать таких водителей.

Также Zakon.kz разъяснял, какие виды нарушений правил дорожного движения вычисляет модуль видеофиксации.