Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие новые нарушения будут выявлять с помощью камер "Сергек"

Какие новые нарушения будут выявлять с помощью камер Сергек Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета адмполиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 19 декабря рассказал о пилотном проекте, в рамках которого дорожные полицейские Астаны и Алматы начали отслеживать через "Сергек" разговаривающих по сотовому телефону и непристегнутых водителей, сообщает Zakon.kz.

По словам Кайсара Султанбаева, при помощи камер "Сергек" полицейские уже начали выявлять водителей, которые разговаривают по телефону или же не пристегнулись. 

"Мы сейчас этот проект используем в пилотном режиме. В некоторых городах – Алматы, Астане – мы уже проводим такую работу. Как только пилот завершим, постараемся этим уже вопросом заняться (в масштабах страны. – Прим. ред.). В том числе использование сотового телефона, использование ремней безопасности – вот такие нарушения в будущем, наверное, мы через "Сергек" будем уже выявлять". Кайсар Султанбаев

Кайсар Султанбаев не уточнил, станут ли отслеживать через "Сергек", например, водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре". Ранее стало известно, что в Алматы камеры "Сергек" начали фиксировать таких водителей. 

Также Zakon.kz разъяснял, какие виды нарушений правил дорожного движения вычисляет модуль видеофиксации.

Читайте также

37 млрд тенге штрафа получила компания из Атырауской области за опасные отходы
37 млрд тенге заплатит компания за вред здоровью десятков тысяч казахстанцев
Почему задержали поезда в Жамбылской области
Почему задержали поезда в Жамбылской области, объяснил министр
Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте
Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте
Оксана Скибан
Астана МВД РК Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: